OIJ sobre femicidio en Osa: Hubo una discusión y hombre disparó a víctima en la cabeza

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre un femicidio ocurrido durante la mañana del domingo en Drake de Osa, donde una mujer murió tras recibir un disparo de arma de fuego, al parecer, por parte de su pareja sentimental.



De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector interino de la Policía Judicial, el hecho se registró alrededor de las 10 a. m. en una casa donde residía la pareja.

"La víctima, una mujer de apellido Hidalgo, de 30 años, habría sostenido una discusión con su pareja, un hombre de apellido Cordero, de 49 años. Tras el altercado, el sospechoso presuntamente le disparó en la cabeza con un arma de fuego, provocándole la muerte en el sitio", señaló Muñoz.

Posteriormente, el hombre se habría quitado la vida utilizando la misma arma con la que atacó a la mujer, según manifestó Muñoz.



La Cruz Roja Costarricense reportó el hallazgo a las autoridades pasadas las 10:30 a. m. Al llegar al lugar, los paramédicos valoraron a ambas personas y confirmaron que ninguna presentaba signos vitales.



El caso se mantiene bajo investigación.