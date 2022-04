OIJ sobre caso de Franciny: “Es muy extraño porque desaparece sin motivos y no hay rastros”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) considera el caso de Franciny “como muy extraño” porque no había motivos para que desapareciera sin dejar rastro, ni testigos.



La joven no aparece desde el 30 el marzo, cuando salió de la casa de su madre, en Barranca, en horas de la noche.

Desde entonces, su búsqueda ha sido incesante, pero infructuosa.

Victimología

Cuando una persona no aparece, lo primero que hacen las autoridades es realizar la victimología de todo su entorno y la de ella es muy común.

“Con la victimología, no es que nos interesa su vida privada, es el por qué una mujer que, comúnmente siempre está en su casa desaparece sin tener motivos. En este caso ella no andaba huyendo de alguien, no tiene antecedentes, no es adicta y no hay contra ella amenazas de muerte. Hay casos donde la gente quiere desaparecer porque está problemas, pero con esta muchacha no hay tales hechos”, dijo Dixon Carvajal, jefe de investigación del OIJ de Puntarenas.