OIJ señala que gatillero que mató a “Saya” en gimnasio de Cartago fue contratado

El sospechoso del homicidio ocurrido en un gimnasio de Cartago no sería oriundo del lugar, según confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien indicó que “no es de la zona” y que incluso “probablemente lo hayan contratado para esta actividad”.



La Policía Judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al gatillero sospechoso de ejecutar a balazos a un hombre, conocido como "Saya", dentro de un gimnasio ubicado en Taras.



De acuerdo con Soto, las autoridades manejan la hipótesis de que el atacante fue contratado para cometer el crimen.

“No me puedo referir mucho a este caso porque la idea más bien es generar información para que nos den datos del sujeto. Lo cierto es que no es de la zona, que probablemente lo hayan contratado para esta actividad. Y bueno, estamos trabajando arduamente para detenerlo”, señaló Soto.

El jerarca explicó a Teletica.com que la difusión de la imagen del sospechoso busca obtener información clave por parte de la ciudadanía.

“La idea de la publicación de la foto es para que la ciudadanía nos ayude y nos de datos que nos lleven a su detención. Recuerde que ya detuvimos al que nosotros estamos señalando como el conductor de la motocicleta, que eso ya es un gran avance, pero sabemos que estas estructuras buscan sujetos no necesariamente de la misma zona para ejecutar homicidios”, indicó Soto.

Asimismo, el jerarca judicial agregó que este tipo de dinámicas respondería a disputas entre grupos criminales.



El sospechoso es descrito como un hombre de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 18 años de edad y 1,70 metros de estatura. Al momento de los hechos, vestía camiseta y pantalón de color oscuro, así como zapatos deportivos en colores blanco y negro.



El mortal ataque se registró el pasado 9 de febrero de 2026, a eso de las 8:15 p. m., en el sector de Taras. El asesinato quedó grabado por cámaras de vigilancia del establecimiento.



En las imágenes se observa a un hombre quien, portando un casco de motocicleta negro, ingresa corriendo al gimnasio y se dirige directamente hacia la víctima, quien se encontraba de espaldas mientras entrenaba. El sujeto le disparó en múltiples ocasiones y, tras verlo caer al suelo, realizó más detonaciones.



El hecho ocurrió en un momento en que el local se encontraba lleno de personas. Tras escucharse los disparos, los presentes corrieron en distintas direcciones en busca de resguardo.



En la escena, agentes judiciales recolectaron al menos 10 casquillos de bala como parte de las diligencias de investigación.



La víctima fue identificada por las autoridades como Jefry Araya, vecino de Quircot, conocido con el alias de “Saya”.



El viernes 13 de marzo, la Policía Judicial detuvo a otra persona vinculada con el caso. Se trata de un hombre de apellido Calderón, sospechoso de participar en el homicidio, quien fue arrestado en el sector del dique de La Mora, en Cartago.

El OIJ indicó que cualquier información que contribuya a la identificación del requerido puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

