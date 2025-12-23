OIJ sabía que mujer asesinada en Nicoya ofrecía préstamos “gota a gota”
La Policía Judicial había recibido desde hace meses información confidencial.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que desde hace meses había recibido información confidencial sobre los préstamos “gota a gota” que ofrecía la mujer asesinada en un bar de Nicoya. Esta es la principal hipótesis sobre el móvil del crimen.
La víctima fue identificada como Emelda Leticia Rodríguez Rodríguez, de 40 años, de nacionalidad hondureña y naturalizada costarricense. Según la Policía Judicial, se dedicaba a los préstamos “gota a gota” y además administraba una casa de empeño en Nicoya.
El OIJ indicó que ahora analiza la victimología para establecer el móvil del asesinato. En cuanto a su pareja, herida en la balacera, permanece en condición delicada en el hospital.
De acuerdo con el Registro Nacional, a nombre de Rodríguez aparecen 18 motocicletas, dos vehículos de carga liviana y un tractor, además de seis fincas en Guanacaste y 17 hipotecas.
En el Ministerio de Hacienda reportó al menos ocho actividades comerciales entre 2022 y 2025, entre ellas:
- Venta al por menor de productos farmacéuticos
- Aparatos eléctricos de uso doméstico
- Computadoras
- Artículos deportivos
- Venta de motocicletas
- Créditos diversos
- Cultivo de productos agrícolas
El OIJ también informó que durante el fin de semana atendió otros cuatro homicidios, con lo que el país ya registra 844 crímenes en 2025. Las provincias con más casos siguen siendo San José, Limón y Puntarenas.