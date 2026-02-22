OIJ revela primeros detalles del choque en el que murió futbolista

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer los primeros detalles del accidente en el que perdió la vida la futbolista Tatiana Moya, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, alrededor de las 3:30 a. m., en la zona de Ojo de Agua, en Belén.

"Por razones que aún se investigan, el vehículo en el que viajaba colisionó contra un objeto fijo. En el vehículo se desplazaban dos mujeres. Ambas fueron trasladadas al hospital San Vicente de Paúl; sin embargo, Moya falleció minutos después de su ingreso", se desprende del informe preliminar de la Policía Judicial.

La acompañante era Fabiola González, también jugadora.

Ambas habían participado con su equipo en el partido contra Pococí, que finalizó 0-0 la noche del sábado.

El Organismo de Investigación Judicial ahora deberá esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho.

​