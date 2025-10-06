OIJ revela móvil del asesinato de Kevin Kirby

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, reveló este lunes la línea de investigación que siguen tras el homicidio de Kevin Kirby.

Según el jerarca, el móvil del crimen está relacionado con el robo de dinero al joven de 27 años.

“Como parte de la investigación, el móvil para este caso, de acuerdo con lo que se tiene, podría ser que las personas que estaban alrededor de este sujeto intentaron sustraer alguna cantidad importante de dinero y no se logró, y esto fue lo que llevó a la muerte del joven, en apariencia”, dijo Zúñiga.

De esa forma, el jefe policial descartó una versión surgida días antes, relacionada con el interés de los sospechosos en el carro de la víctima.

"En realidad, el móvil del vehículo es un ánimo de lucro de parte de las personas involucradas, que veían a una persona bastante pudiente e intentaron o quisieron sustraerle o extraerle dinero en efectivo como tal. El vehículo fue recuperado posteriormente, por parte del OIJ, entonces no necesariamente era el móvil como tal, sino poder retirarle dinero al joven", agregó.



A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el domingo 28 de setiembre, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta el 1.º de octubre a las 3:34 a. m. cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José.



El reporte policial señalaba que la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca.



El viernes anterior, agentes de la Sección de Homicidios allanaron una casa en el sector de María Reina, en Hatillo, donde encontraron evidencia relevante para la investigación.

“Fue remitida al Complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente, a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden, en alguna medida, a esta persona fallecida.

“También, como parte de la investigación, se logró determinar que en esa casa de habitación intentaron lijar paredes, también intentaron limpiar diferentes partes de los aposentos; sin embargo, siempre fue posible extraer evidencia biológica importante. Se intentará tratar de determinar si es de este joven Kirby o de otra persona”, concluyó el director del OIJ.



El caso continúa en investigación.







