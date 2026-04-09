OIJ revela foto del lugar donde fue hallado el cuerpo de joven madre de gemelas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló una fotografía del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Junieysis Merlo Espinoza, una joven madre de gemelas que estaba desaparecida desde finales de marzo.

La víctima, usuaria activa de redes sociales como Tiktok, estaba enterrada en una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad, dentro de un condominio en Santa Ana, San José, confirmó este jueves el director interino de la Policía Judicial, Michael Soto (ver imagen adjunta).

De acuerdo con el jerarca, la investigación inició tras una denuncia por desaparición recibida el pasado 2 de abril, luego de que familiares indicaran que la mujer fue vista por última vez el 31 de marzo.

A partir de las diligencias, los agentes comenzaron a manejar como hipótesis un posible femicidio.







Las pesquisas permitieron ubicar el condominio donde la víctima vivía con su pareja sentimental y sus hijas, un residencial en una zona montañosa con viviendas separadas entre sí. En ese sitio, los investigadores detectaron movimientos de tierra realizados el mismo día de la desaparición.

​“Se logra fijar un sitio específico donde se hizo una fosa (…) donde presumiblemente podría estar la fallecida”, explicó Soto.

Con esa información, el OIJ realizó un allanamiento la noche del miércoles, cerca de las 7 p. m., tanto en la vivienda como en el terreno aledaño. Horas después, alrededor de las 2 a. m., fue localizado el cuerpo, el cual coincide preliminarmente con las características de la víctima, al menos por su vestimenta.



El hallazgo se dio a unos 400 o 500 metros de la casa donde residía la mujer. Según las autoridades, el cuerpo fue extraído cerca de las 4:30 a. m. y trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.



Soto indicó que, en apariencia, no se observaron lesiones visibles en el cuerpo en el sitio, aunque se evitó manipularlo para preservar evidencia clave para la investigación.

El caso continúa en investigación bajo la coordinación del Ministerio Público, mientras se analizan pruebas técnico-científicas recolectadas durante las diligencias.





