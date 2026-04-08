OIJ resguarda casa de tiktoker nicaragüense reportada como desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene bajo custodia la vivienda de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue reportada como desaparecida el pasado 31 de marzo en Costa Rica.



La desaparición de la joven también ha sido difundida en Nicaragua, donde reside actualmente toda su familia.



Merlo vivía junto a su pareja sentimental y sus hijas gemelas, de cuatro años de edad; sin embargo, según información de la misma familia de la joven, desde hace varias semanas la relación entre ambos había finalizado.



De acuerdo con lo indicado por la persona con quien convivía en el condominio, su ahora expareja, la joven habría viajado la semana anterior hacia el mar con un grupo de amigos. No obstante, asegura que la dejó cerca de un supermercado y, desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.



La mujer residía en el residencial Los Pericos, ubicado en Santa Ana. Vecinos del lugar describen la zona como un área que cuenta con sectores montañosos.

“Mi papá habló con ella el 30 de marzo, dice que le preguntó que si iba a salir y ella dijo que no porque estaba muy caliente el tiempo y no podía salir con las hijas.

"Mi papá luego la volvió a llamar y no se pudo contactar, la pareja de ella nos dio información y siempre da la misma versión aunque a veces se contradice y ahora las autoridades dicen que están investigando el caso”, dijo Ariel Merlo, hermano de la joven.

Según se informó, el hombre con quien ella convivía abandonó el residencial debido a aparentes amenazas.



Por su parte, la Policía Judicial indicó a Telenoticias que se encuentran revisando cámaras de seguridad como parte de las diligencias de investigación.

