OIJ: Registros dentales confirman que cuerpo encontrado en fosa es de “Gringo tico”

Este jueves al mediodía, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, indicó que los registros dentales confirmaron que el cuerpo encontrado hace unos días, en una fosa en Carrizal de Alajuela, es el de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”.



Vargas, de 71 años, de nacionalidad estadounidense, pero nacionalizado tico, fue encontrado en avanzada descomposición el sábado 4 de octubre, enterrado en una propiedad ubicada a unos 15 minutos de su casa.



Según el OIJ, ante el estado del cuerpo, se solicitaron los registros dentales del occiso a las autoridades estadounidenses, lo más rápido, para poder hacer la identificación certera.

“Registros dentales acaban de confirmar que la persona fallecida se trata de Daniel Vargas, de 71 años”, indicó Zúñiga.

Este miércoles por la tarde, agentes judiciales detuvieron a cuatro personas en Santa Bárbara de Heredia como sospechosas de la muerte del adulto mayor.



Entre los detenidos figura la novia de Vargas, una mujer de 25 años.

"Los sospechosos son una mujer, de apellido Badilla, de 25 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima; un hombre de apellido García, de 53 años; su hija, de apellido García, de 29 años, y un cuarto individuo de apellido Isaza, de 34 años, quien sería pareja de la mujer de apellido García”, comentó el jerarca judicial.

Al ofendido, al parecer lo asfixiaron para matarlo y así robarle el dinero y sus pertenencias.

Vargas fue visto por última vez el 17 de setiembre, cuando un vecino notó movimientos extraños en su casa y, días después, alertó a un familiar que reportó la desaparición, el 24 del mismo mes.



Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

