OIJ realiza siete allanamientos en Purral para desarticular banda de narcomenudeo

La tarde de este martes, agentes de la Sección Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron siete allanamientos en las comunidades de Alemanias Unidas y El Matadero , en Purral de Goicoechea.

El operativo tuvo como objetivo desarticular una estructura criminal dedicada a la venta de drogas en la zona.

La investigación se originó tras una alerta recibida por el Centro de Información Confidencial del OIJ, en la que se detallaba la existencia de dos estructuras tipo “búnker” utilizadas para el narcomenudeo.

Durante los allanamientos, la Policía Judicial, en coordinación con el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), logró la detención de cuatro personas, quienes fueron remitidas a la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.