OIJ realiza seis allanamientos por violento robo a supermercado en Limón

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes seis allanamientos para detener a los sospechosos de un violento robo ocurrido el pasado 19 de abril en el Palí de Hone Creek en Cahuita, Limón.

Las diligencias judiciales se llevan a cabo en León XIII, Guápiles, Pococí, Limón centro, Liberia y San Nicolás en Cartago.

Hasta el momento, las autoridades reportan la detención de cinco personas, incluidos dos funcionarios de la propia cadena de supermercados.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que se aprehendió a una mujer de apellido Granados, de 33 años, y quien es la directora regional de Walmart en Limón, así como el administrador del Palí de Hone Creek.

Según el director, se sospecha que ambos son parte de esta banda criminal que en abril pasado, al ser aproximadamente las 6 a. m., ingresaron armados a las instalaciones del Palí cuando el personal se disponía a iniciar sus labores.

Ahí amenazaron e incluso golpearon a algunos empleados y luego, utilizando un equipo de oxi-acetileno, abrieron la caja fuerte del local y sustrajeron 49.9 millones de colones en efectivo.

Según la investigación del OIJ, las cámaras del local dejaron de funcionar al momento del asalto, por lo que se sospecha que el administrador del negocio no cumplió con los debidos protocolos.

A la directora regional, por su parte, se le observó en días recientes compartiendo con el líder de la banda criminal, un hombre de apellidos Sánchez, quien se mantiene en fuga.

En los diferentes allanamientos se han decomisado drogas, armas de fuego y otra evidencia relevante para la investigación.

Todos los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público.