OIJ realiza nuevas diligencias en caso de exfutbolista de Herediano

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza, este jueves, nuevas diligencias tras la detención de un exfutbolista de Herediano, de apellidos Orias Corella, de 22 años.

Los agentes de la sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito allanaron, a las 6 a. m., dos casas de habitación en Los Sitios de Moravia, San José.



Según la Policía Judicial, no se ubicaron indicios de interés en ninguna de las viviendas.

Este miércoles, al mediodía, las autoridades detuvieron a un exjugador de El Team como sospechoso de tentativa de homicidio con un arma automática, AK-47.

“Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 1° de agosto, cuando, supuestamente, el hombre se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos. A raíz de esta situación, los agentes judiciales comienzan los diferentes trabajos de investigación posterior a una denuncia que se recibe”, informó el OIJ.

Orias está a la orden del Ministerio Público a la espera de que se resuelva su situación jurídica.