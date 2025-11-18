OIJ realiza múltiples allanamientos por venta de mercancía falsa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta, este martes, una serie de 20 allanamientos en distintos puntos del país, como parte de una investigación por la presunta venta de mercancía falsa.

Las diligencias se desarrollan principalmente en los cascos centrales de Alajuela, Heredia, Cartago y San José.



En el operativo participan agentes judiciales destacados en la oficina regional de Alajuela, así como equipos de otras dependencias del OIJ, en coordinación con la Policía Municipal y la Policía de Control de Drogas (PCD).

Según informó la Policía Judicial, los allanamientos se realizan en locales comerciales y tiendas sospechosas de infringir la Ley de Propiedad Intelectual.

"Como parte de esta intervención, las autoridades prevén la detención de al menos nueve personas, quienes figuran como sospechosas de participar en la logística y administración de los establecimientos investigados", indicó el OIJ.

La causa se originó tras varias denuncias presentadas por una marca internacional, que alertó sobre la supuesta comercialización de productos que imitaban a los originales fabricados por la compañía.



El OIJ señaló que las diligencias se ejecutan bajo dirección funcional del Ministerio Público y que, conforme avance la mañana, se estarán actualizando los resultados relacionados con detenciones y decomisos.

