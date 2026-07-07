OIJ realiza cinco allanamientos por la desaparición de estilista vecina de Pavas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes cinco allanamientos en distintos puntos de San José como parte de la investigación por la desaparición de la estilista Jessi Karina Álvarez Amador, de 25 años.



Los operativos iniciaron a las 2 a.m. Los agentes intervienen cinco viviendas ubicadas en Desamparados, La Uruca y Alajuelita.



Además, la Policía Judicial allana una celda en la cárcel de San Sebastián. En ese lugar permanece detenida la aparente expareja de la joven desaparecida.



Jessi Karina Álvarez Amador fue vista por última vez el 10 de mayo de 2025. Ese día se encontraba en su vivienda en Pavas. La mujer recibió una llamada. Luego le informó a su madre que saldría a realizar una diligencia. Desde ese momento no regresó.



Como parte de las diligencias, los investigadores también realizan pruebas de luminol y rastreos en la vivienda de la madre y en la casa de una hermana de la desaparecida. Ambos inmuebles se ubican en Desamparados.



Las diligencias buscan recopilar evidencia que permita esclarecer el caso y determinar el paradero de la estilista.