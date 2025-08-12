OIJ realiza allanamientos para desarticular banda ligada a narcomenudeo y homicidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta este martes un operativo en 11 puntos que pretende desmantelar una presunta organización criminal dedicada al narcomenudeo en Heredia y otras provincias. La estructura está vinculada además con diversos hechos violentos, entre ellos homicidio, extorsión y préstamos "gota a gota".



La operación inició a las 6:00 a.m. en San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados con el objetivo de detener al menos a 14 personas sospechosas de infringir la Ley de Psicotrópicos y otros delitos.



Las investigaciones comenzaron en mayo de 2024, cuando se detectó que varios sujetos comercializaban drogas bajo la modalidad de narcomenudeo en sectores como Los Sauces y La Cuenca, en Guararí de Heredia. De acuerdo con el OIJ, estos individuos presuntamente conformaban una estructura que estaba expandiendo su control sobre las ventas de estupefacientes en la zona.



Asimismo, a la banda se le asocia con múltiples episodios de violencia registrados en la provincia. Durante los allanamientos, las autoridades buscan decomisar evidencia clave para robustecer el expediente judicial.



En el despliegue participan unidades especializadas del OIJ, como el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad Canina y la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE), junto con el Ministerio de Seguridad Pública —a través de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) y Fuerza Pública— y la Policía Municipal de Heredia.



Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

