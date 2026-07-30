OIJ realiza 8 allanamientos tras homicidio y tumbonazo cometido por falsos policías

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia realizó ocho allanamientos en distintos puntos del país para desarticular una banda sospechosa de cometer un homicidio y un tumbonazo con el uso de falsos uniformes policiales.

Los operativos se realizaron en Heredia, San Pablo, Belén, San Francisco, San José, Barrio Escalante y Desamparados. La investigación vincula al grupo con el homicidio de Dennis González Rodríguez, de 33 años, ocurrido el 10 de setiembre de 2025 en Barreal de Ulloa, Heredia.

Según la investigación, los sospechosos se movilizaron en motocicletas y contaron con el apoyo de un vehículo Hyundai Tucson gris. Los sujetos utilizaron uniformes similares a los de la Policía Municipal de San José para acercarse a la víctima.

González intentó refugiarse dentro de un taller mecánico. Los gatilleros ingresaron al local y le dispararon. El hombre murió en el sitio.

Los investigadores también relacionan al grupo con un tumbonazo ocurrido el jueves 9 de julio en Santa Bárbara de Heredia. Los sospechosos utilizaron vestimenta oscura y prendas similares a los uniformes del OIJ. Además, portaron chalecos antibalas con características similares a los utilizados por agentes judiciales.

La Fuerza Pública recibió una alerta por la presencia de vehículos y personas sospechosas en la zona. El caso forma parte de las pesquisas contra una organización vinculada con delitos de homicidio y tráfico de drogas.

El grupo se caracteriza por el uso de uniformes falsos para cometer hechos delictivos. El OIJ mantiene controles para evitar que este tipo de indumentaria llegue a manos de organizaciones criminales.

La investigación continúa para determinar la participación de cada sospechoso en los hechos. Las autoridades también buscan establecer la procedencia de los uniformes utilizados por la banda.