OIJ quiere hablar con novia del sospechoso de asesinar a adultos mayores en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con la investigación del doble homicidio ocurrido en Alajuelita y ahora intenta localizar a la novia del principal sospechoso para obtener información que permita esclarecer el crimen.



Este jueves, las autoridades judiciales confirmaron la detención de un joven de apellido Mairena, nicaragüense de 28 años, quien figura como sospechoso del asesinato de Mauren Molina, de 65 años, y su esposo, Antonio Bonilla, de 80 años. Ambos fueron encontrados sin vida el domingo anterior en Finca Lajas, en Santa Marta de Alajuelita.



Michael Soto, director a.i. del OIJ, explicó que se trata de un homicidio bastante complejo y violento, ocurrido en una zona aislada, lo que limita la presencia de testigos. Añadió que, en apariencia, el sospechoso trabajó anteriormente con las víctimas.

"El hombre (sospechoso) tendría una pareja que también habría laborado con los adultos mayores, por lo que intentamos ubicarla. No estamos vinculándola al hecho. Sencillamente podría aportarnos elementos para la investigación”, dijo Soto.

El director detalló que aún se procesan técnicamente las evidencias recolectadas en la escena.

"Los vecinos señalaron inicialmente al sujeto de apellido Mairena como posible sospechoso, debido a que abandonó la zona tras el crimen. Eso genera algún tipo de sospecha, pero no tenemos ningún elemento contundente que lo vincule directamente”, afirmó Soto.

Tras un operativo con apoyo de la ciudadanía, el sujeto fue localizado en la zona fronteriza de Sarapiquí, donde fue abordado para confirmar su identidad y decomisar prendas que serán sometidas a análisis, según instrucciones del Ministerio Público.



Soto explicó que aún falta entrevistar a más personas y revisar vínculos telefónicos y tecnológicos.

“En este momento no podríamos afirmar al 100% que él está vinculado con el hecho. Tenemos que procesar todo eso y coordinar con el Ministerio Público”, agregó Soto.

Según el jerarca, debido a lo montañoso del sector donde ocurrió el doble homicidio, la obtención de pruebas requiere de técnicas especializadas. No obstante, el hecho de que el sospechoso se retirara repentinamente de la zona y se desplazara hasta la frontera son elementos que mantienen abiertas las líneas de investigación.





