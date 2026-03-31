OIJ presume que 10 personas torturaron y asesinaron a tres hombres en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presume que al menos 10 personas torturaron y asesinaron a tres hombres cuyos cuerpos lanzaron a un precipicio en Alajuela.



Una de las víctimas fue reportada como desaparecida horas antes en una denuncia en la Policía Judicial de Limón.



De acuerdo con el OIJ, el triple homicidio reportado en San Mateo requiere una organización más compleja que el sicariato común.



En este caso en específico se presume que al menos 10 personas privaron de libertad a las víctimas y las torturaron para luego asesinarlas.



Uno de los fallecidos es Andrey Castro Bonilla, de 46 años, oriundo de Limón, pero reconocido empresario en Puntarenas.



Según el OIJ, él sería el objetivo principal y tras el hallazgo de la escena allanaron un muelle que le pertenece y que se ubica en Puntarenas. Ahí decomisaron armas de fuego de alto calibre como AR-15 y AK-47; además, encontraron varias embarcaciones de pesca artesanal.



La segunda víctima es Iván Horacio Jackson Núñez, quien tenía 52 años, también oriundo de Limón y a quien vieron por última vez el 27 de marzo en Puntarenas, es decir, un día antes de encontrar la escena del triple homicidio.



La tercera persona asesinada aún no ha sido identificada.



Entre las hipótesis que investigan las autoridades es que a las víctimas las privaron de libertad en Esparza, Puntarenas.



Luego las trasladaron a una propiedad en la zona donde los torturaron para después asesinarlos. Y finalmente, abandonar sus cuerpos en un precipicio en San Mateo de Alajuela, a 31 kilómetros de distancia.



Precisamente, en la Policía Judicial explican que este tipo de crímenes son frecuentes en países como Guatemala, México y Colombia.



La Policía Judicial solicita colaboración para esclarecer el caso. Cualquier dato se puede hacer llegar a la línea confidencial 800-8000-645.

