OIJ pide ayuda para ubicar a ocho sospechosos de homicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la población para identificar a al menos ocho hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en Siquirres.

La víctima fue Anthony Rojas Guzmán, de 30 años, quien el pasado 21 de diciembre estaba en el corredor de su casa, en la urbanización Villa Bonita de La Alegría, cuando varios sujetos llegaron y le dispararon en al menos cinco ocasiones.

En el sitio se recolectaron indicios balísticos y un video que muestra a los presuntos involucrados.

Si usted tiene información sobre este caso puede brindarla de manera confidencial al 800-8000-645 del OIJ.

​