OIJ: Niñas desaparecidas en Sámara estaban en el país de vacaciones con su papá

Las niñas inglesas reportadas como desaparecidas desde el pasado 22 de agosto en playa Sámara, en Nicoya, estaban de vacaciones en Costa Rica, cuando se les perdió el rastro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, ante consulta de Teletica.com, que Eva Jane y Marie Beth, de 4 y 6 años de edad, entraron al territorio nacional acompañadas por su padre, Jan Velich, un checo de 41 años.

"Las menores son nacidas en Inglaterra y estaban de vacaciones, es decir, son turistas. Sus padres son de República Checa. "Ambas ingresaron solamente con el padre, y la madre ya se encuentra en el país", indicó la Policía Judicial.

Precisamente, las menores fueron vistas por última vez con su papá. La Policía Judicial incluso maneja la versión de que fue el progenitor el que sustrajo a las niñas.

Ante consulta de este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) señaló que Velich ingresó al país desde el 23 de julio anterior y, a la fecha, no hay reportes de su salida.

Previamente, el padre había ingresado a Costa Rica dos veces, en enero pasado.

Sin embargo, la denuncia sobre la desaparición de las menores fue interpuesta hasta el 22 de agosto pasado, sin que hasta la fecha se tenga información de su paradero.

El Organismo de Investigación Judicial insta a la población a brindar cualquier dato que pueda contribuir con la localización de las niñas a través de la línea 800-8000-645, o por medio del WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.