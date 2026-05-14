OIJ: Mortal ataque contra policías en Batán se dio a raíz de decomisos de droga a banda de alias “Tan”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la principal hipótesis del ataque armado en el que falleció un oficial de la Fuerza Pública en Batán de Limón estaría relacionado con recientes decomisos de droga efectuados contra una estructura criminal liderada por un sujeto conocido con el alias “Tan”.



Los hechos ocurrieron este miércoles a eso de las 3 p.m., cuando dos oficiales motorizados de la Fuerza Pública fueron atacados a balazos por sujetos que viajaban en dos motocicletas.

“En determinado momento se acercan dos motocicletas y disparan en múltiples ocasiones contra los oficiales, siendo que uno de ellos resulta con un impacto en su chaleco sin lesiones importantes y el otro muy lamentablemente con un impacto por arma de fuego en la cabeza”, detalló Soto.

El jerarca judicial señaló que, tras el análisis de videos de seguridad, los investigadores identificaron la participación de dos motocicletas, una azul y otra negra, las cuales se desplazaron posteriormente hacia el sector de Dabao.



De acuerdo con Soto, las autoridades recibieron información sobre la posible ubicación de los sospechosos, por lo que se realizó un operativo en una vivienda donde localizaron una motocicleta y un arma de fuego calibre 9 milímetros que coincidían con evidencia hallada en la escena del crimen.

“Con esta información se procede a solicitar un allanamiento mismo que se ejecuta hoy a eso de las 12:30 de la madrugada. Durante el allanamiento, se decomisaron cuatro cascos para motocicleta, dos motocicletas, ropa y calzado que coinciden con los utilizados por los atacantes captados en los videos", dijo Soto.

Además, el jerarca indicó que el arma localizada contenía municiones con características similares a los casquillos encontrados en el sitio del ataque.

Gerson Rosales, oficial que murió en ataque armado.

En el operativo fueron detenidos dos hombres identificados con los apellidos Menocal, de 26 años, y Vilches, de 32 años. Según la investigación preliminar, Menocal sería el presunto sicario y ejecutor directo del homicidio.

“Respecto al móvil de los hechos presumimos de momento y como hipótesis que se debe a la efectiva labor policial que ha venido haciendo la Fuerza Pública en la zona afectando a una estructura a la cual se le han hecho varios decomisos de droga al menudo importantes en los últimos días y semanas de un sujeto conocido con el alias de 'Tan' que es el que tiene el control de la zona y del territorio”, afirmó Soto.

El funcionario agregó que las investigaciones continúan debido a que en los videos se observa la participación de cuatro personas, por lo que aún faltan dos sospechosos por identificar y detener.



El Ministerio de Seguridad Pública confirmó este jueves el fallecimiento del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, de 28 años, quien permanecía en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza durante el ataque ocurrido frente a una licorera en Batán.



Rosales Cascante fue trasladado vía aérea hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José, donde falleció horas después.



El oficial laboraba para el Ministerio de Seguridad Pública desde octubre de 2017 y se desempeñaba como agente conductor. Durante su carrera trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, así como en las delegaciones de Talamanca y Batán.

