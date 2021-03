OIJ mantiene búsqueda "constante, diaria y ordenada" del prófugo de Sarapiquí

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública mantienen una intensa búsqueda del supuesto violador que se fugó de las celdas judiciales de Sarapiquí, el pasado domingo 7 de marzo.



Alfonso Castro Núñez, de 29 años, cumple ya dos semanas prófugo. Hasta el momento, no hay información sobre su paradero.

A Castro se le dictaron tres meses de prisión preventiva el 2 de marzo, medida que debe cumplir en una cárcel del sistema penitenciario mientras continúa la investigación.

A esta persona se le investiga por siete denuncias de violación en Horquetas, Sarapiquí, entre junio de 2020 y enero de 2021.

Dapne Elizabeth Núñez Carvajal, la mamá de Alfonso Castro Núñez, le pidió a su hijo que se entregue a las autoridades. Ella asegura llevar varios días muy angustiada por no saber si su hijo está bien o no.

“Como mamá le pido que usted se entregue. Las personas que vinieron a buscarme acá a mi casa lo buscan por el bien suyo, no para hacerle daño, ellos no le van a disparar, lo que quieren es que usted ya no ande en el monte para que nadie le vaya a hacer daño”, dijo Núñez.