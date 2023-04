OIJ mantiene abierto caso de quinceañera que desapareció hace 23 años en Hatillo 8

“Yo digo que ojalá se hubiera ido y viniera, para verla, pero nada, nada… Y yo pienso que ella no era una chiquita como de irse y que uno dijera ‘ay no, era tan rebelde que se fue’, jamás. Más bien, las personas que la conocieron decían, pero cómo, si ella tan dulce, tan buena, tan callada, ¿cómo se fue?”, indicó Alexa Porras, abuela de la desaparecida.

"Toda la investigación que se realiza y se ejecuta, me parece que es bastante completa, se analizan rastreos telefónicos, se hizo intervención de comunicaciones para descartar posibilidades de muchas llamadas que entraban a la casa de la familia, dando informaciones de todo tipo”, explicó Michael Soto, subdirector del OIJ.

Telenoticias revisó registros migratorios desde el año 2000, pero no aparece movimiento alguno legal por parte de la menor: si la sacaron o salió del país, el traslado se hizo por medio de un punto no autorizado. Asimismo, se descarta que haya solicitado la cédula o alguna reposición, tras consultas realizadas al Tribunal Supremo de Elecciones. No se encontraron registros de hijos o matrimonios.