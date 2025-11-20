OIJ: Machete es pieza clave para determinar móvil del asesinato de pareja en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, según los primeros análisis, el presunto responsable del homicidio de dos adultos mayores en Alajuelita, San José, aparentemente utilizó un machete con pericia y fuerza significativa, debido a las heridas que presentaban los ofendidos.



Michael Soto, director a.i. del OIJ, explicó que, tras revisar personalmente las fotografías de la escena, se presume que pudo haber existido algún tipo de sustracción en el lugar.



Mauren Molina, de 65 años, y su esposo, Antonio Bonilla, de 80, fueron hallados muertos el pasado domingo dentro de su propiedad en Finca Lajas, ubicada en la comunidad de Santa Marta.

“Pudo haber alguna sustracción de dinero o de algún objeto o artículo que estamos por determinar; pero bueno, sigue siendo hipotético. Por el momento, se descartan móviles como agresiones de índole sexual o venganza directa.

“El hecho de la utilización del arma blanca también tiene un significado importante dentro del perfilamiento criminal. Normalmente, con el arma blanca hay una cercanía entre la víctima y el victimario. Nos parece que las personas eventualmente conocían a su victimario”, afirmó Soto.

Según los indicios, las víctimas ya estaban levantadas y preparando alimentos para sus clientes cuando fueron atacadas, lo que sugiere que el agresor pudo acercarse con facilidad.



El jerarca subrayó que las lesiones halladas son severas y compatibles con un machete grande.

“Las lesiones son impresionantes, principalmente en cabeza y cuello, muy fuertes, muy pronunciadas. La persona que accionó contra ellos tiene un buen dominio del machete, nos parece que podría ser alguien que tiene conocimiento en labores agrícolas y un nivel de fuerza importante”, detalló Soto.

Sobre las víctimas, Soto indicó que eran personas apreciadas por vecinos y clientes, sin antecedentes ni problemas conocidos.

“No eran personas que tuvieran problemas con la ley y todo eso nos genera dentro de las hipótesis un contexto de qué pudo haber ocurrido, sin embargo, el caso sigue en una fase preliminar", comentó Soto.

Finalmente, señaló que este año se ha registrado un número relevante de homicidios de adultos mayores en circunstancias violentas, mencionando casos en Quepos, Alajuela y Cartago.



También indicó que, aunque el 75% de los homicidios en el país está vinculado con ajustes de cuentas y el 80% con armas de fuego, existe un grupo importante de víctimas sin perfil criminal, entre las que se enmarca el caso de Alajuelita.



Este jueves, el OIJ confirmó la captura de un hombre de apellido Mairena, nicaragüense de 28 años, quien figura como sospechoso del asesinato de la pareja de esposos. El sujeto fue aprehendido durante la noche del miércoles cerca de la frontera norte, en el sector de Sarapiquí, cuando viajaba en motocicleta.



Según la Policía Judicial, el país suma 778 homicidios en lo que va de 2025, uno menos que durante la misma fecha del año anterior.

