OIJ investiga si robo fue móvil del homicidio de promotor de eventos en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cree que el móvil del homicidio del promotor de eventos Agustín Carvajal Benavides, ocurrido en Aguas Zarcas, San Carlos, fue el robo.

Durante la madrugada de este jueves, se ejecutaron cinco allanamientos con el objetivo de detener a sospechosos vinculados con el caso.

“Se realizaron cinco allanamientos con el objetivo de detener a cinco personas que están vinculadas con el homicidio de un hombre identificado con el apellido Carvajal, de 34 años.

“La víctima estaba en su vivienda, cuando llegan varios masculinos, ingresan, lo amordazan y posteriormente le quitan la vida con arma de fuego. Importante indicar que el fallecido es una persona que se dedicaba a la promoción artística y tenía una empresa en esta misma línea”, afirmó Michael Soto, director interino del OIJ.

En cuanto al móvil del crimen, el OIJ maneja dos hipótesis.

“De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta el momento, podríamos presumir dos hipótesis: una que fue un robo, ya que a la víctima le sustraen joyas, artículos electrónicos, dinero y un vehículo de alta gama, o que pudiera tener que ver con alguna circunstancia por su trabajo. Estamos en ese proceso de investigación para aclararlo”, explicó Soto.

Los allanamientos se realizaron en distintas zonas del país.

Como parte de las diligencias, las autoridades reportaron el decomiso de evidencia relevante, como el vehículo de la víctima, en la casa de uno de los sospechosos.

Los detenidos son cuatro hombres identificados con los apellidos Álvarez, de 28 años; Sánchez, de 29; Orozco, de 38; y Solano, de 49.

De acuerdo con el Ministerio Público, los sospechosos también figuran como investigados por los presuntos delitos de estafa informática, receptación y falsificación de marcas y señas.

Durante los operativos también se decomisaron armas de fuego, ropa y otros indicios de interés para la investigación.

"En el marco de estas acciones también fue detenido un joven que, al momento de los hechos, era menor de edad, por lo que su caso es tramitado por la Fiscalía Penal Juvenil en un expediente separado", indicó el Ministerio Público.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 27 y el 28 de diciembre de 2025, cuando, en apariencia, varios sospechosos ingresaron a la vivienda del ofendido en Aguas Zarcas. Según la información preliminar, al parecer, utilizaron armas de fuego para intimidarlo y atarlo de manos y pies.

Posteriormente, se presume que mediante violencia física lograron obtener las claves de sus tarjetas bancarias. Tras ello, se cree que le dieron muerte y sustrajeron dispositivos electrónicos, documentos personales, ropa, calzado y el vehículo.



Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.