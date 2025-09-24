OIJ investiga si muerte de menor indígena en Limón corresponde a un femicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de una menor de edad y un hombre de 71 años en Bratsi de Talamanca, Limón. Ambos fueron encontrados sin vida dentro de una finca la tarde del martes, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con el director del OIJ, Rándall Zúñiga, los dueños de la propiedad dieron aviso a las autoridades luego de no poder comunicarse con el cuidador del lugar, quien resultó ser el hombre fallecido (ver video adjunto de Telenoticias).

Al ingresar, localizaron ambos cuerpos y cerca del sitio una bodega con pesticidas y agroquímicos, lo que refuerza la hipótesis de una posible ingesta de estas sustancias.

Las autoridades no descartan que se trate de un femicidio, ya que aún no se determina si la menor fue obligada a consumir el químico y luego el adulto se habría quitado la vida. Según trascendió, el hombre habría enviado mensajes a personas cercanas en los que mencionaba problemas económicos y su intención de suicidarse.

Tanto el adulto como la menor tenían pendiente una audiencia con la junta local de la Dirección de Trabajo Infantil y Adolescencia (Ditribe), a la cual no asistieron el día del hallazgo.

En lo que va de 2025, el país contabiliza 26 mujeres víctimas de femicidio. De confirmarse este caso en Talamanca, la cifra ascendería a 27.

La activista feminista Andrea Cordero advirtió que Costa Rica atraviesa “una ola de violencia contra las mujeres” y llamó a reforzar las acciones preventivas para evitar nuevos crímenes.

En paralelo, el martes trascendió la sentencia de 14 años y seis meses de prisión contra un joven de 18 años por el femicidio de Amaly Rodríguez, ocurrido en Cartago en abril de este año. La madre de la víctima expresó que, aunque se siente aliviada de que el caso no quedara impune, considera insuficiente la pena impuesta.

Según datos oficiales, Alajuela lidera las estadísticas de femicidios en 2025 con ocho casos, seguida de San José (5), Puntarenas (4), Guanacaste, Heredia y Cartago (3 cada una), y Limón (1).