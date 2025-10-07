OIJ investiga si menor de 17 años fue víctima colateral en ataque mortal contra barbero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga si un menor de 17 años fue víctima colateral durante una balacera que dejó como resultado la muerte de un barbero en Desamparados, San José.



El hecho se registró la noche de este lunes, cerca de las 6 p. m., en el sector de San Rafael Abajo.

Según las autoridades, además del fallecido, el menor recibió una herida de arma de fuego en uno de sus brazos y fue trasladado a un centro médico en San José.

"El fallecido fue identificado con el apellido Manzanares, de 21 años, quien presentaba heridas de bala en la cabeza, el tórax y la pierna derecha. El ataque ocurrió al costado norte de un centro comercial, frente a una barbería", dijo la Policía Judicial.

De acuerdo con el OIJ, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al sitio; uno de ellos descendió del vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra Manzanares, quien murió en el lugar.



En la escena se recolectaron varios indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

A la fecha, el país suma 672 homicidios, cinco más que durante el mismo periodo del año anterior.