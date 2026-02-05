OIJ investiga si cuerpo encontrado en cafetal es de joven desaparecido en La Unión

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga si el cuerpo hallado en un cafetal de Tres Ríos corresponde a un joven reportado como desaparecido desde hace seis días.



El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona de La Unión de Cartago, quienes ubicaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición cerca del mediodía de este jueves. Tras la alerta, agentes judiciales se desplazaron al sitio para atender la escena.



De acuerdo con el OIJ, el cuerpo corresponde preliminarmente a un hombre de entre 20 y 25 años de edad, todavía sin identificar.

"Los restos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se efectuará la identificación formal, así como los análisis necesarios para determinar la causa de muerte y esclarecer los hechos", indicó la Policía Judicial.

El caso podría estar relacionado con la desaparición de Isaac Jesús Alvarado Campos, quien fue visto por última vez el viernes 30 de enero alrededor del mediodía en Concepción de La Unión. Según el reporte, el joven había salido de su casa en Granadilla Norte de Curridabat para realizar un mandado con destino a Concepción de La Unión, pasando por la fábrica Irex, y no regresó.



Sus padres interpusieron la denuncia por desaparición ante el OIJ el sábado siguiente. De acuerdo con la información brindada, Alvarado fue visto caminando por la vía principal, en la entrada a calle Naranjo, en Concepción de La Unión. Al momento de su desaparición vestía tenis negros, pantalón azul y una camisa verde camuflada.



El caso se mantiene en investigación.

