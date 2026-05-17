OIJ investiga muerte de pasajera costarricense en vuelo de Madrid hacia Costa Rica

Una pasajera costarricense falleció este sábado en un vuelo procedente de Madrid con destino a Costa Rica, caso que ahora es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



La situación se presentó a bordo de una aeronave que arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde la mujer sufrió una emergencia médica antes del aterrizaje.



El incidente generó la movilización de servicios de emergencia y de agentes judiciales en la terminal aérea para atender el caso y realizar las diligencias correspondientes.



Aeris, gestor del aeropuerto, confirmó que durante el vuelo se presentó una situación médica que fue atendida siguiendo los protocolos establecidos y con apoyo de personal de emergencia.



Tras el aterrizaje, las autoridades judiciales asumieron la investigación del caso.



El OIJ confirmó este domingo que agentes judiciales investigan la muerte de la pasajera, identificada como una mujer de apellido Arias, de 59 años de edad, quien al parecer falleció durante el vuelo.



Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso permanece en investigación.

