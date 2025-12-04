OIJ investiga muerte de médico hallado con golpes y atado de manos en Escazú

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de Rafael Omar Pérez, médico cubano con 28 años de servicio en el Ministerio de Justicia y Paz, quien fue encontrado amordazado y con golpes en la cabeza en su vivienda, en Escazú, la tarde del martes 2 de diciembre.

Pérez llegó a Costa Rica hace 30 años desde Cuba con la intención de ejercer su profesión, tras haber trabajado como voluntario en zonas de conflicto en el extranjero. Inicialmente, enfrentó dificultades para convalidar su título médico, pero logró consolidar su carrera y ganarse el respeto de colegas y vecinos (ver video adjunto de Telenoticias).

Además de su labor en la cárcel Jorge Arturo Montero, el doctor Pérez era un destacado artista: fotógrafo, pintor y escultor. Según el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, recibió reconocimientos como el premio Nature Air en 2012, el premio Baluarte en 2014 y una mención honorífica de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales de la Galería Nacional en 2015.

El abogado y criminólogo Erick Villalba señaló que este tipo de delitos, cada vez más frecuentes en Costa Rica, se caracterizan por su violencia extrema, donde el objetivo no es solo robar, sino también causar daño físico e incluso la muerte.

El OIJ confirmó que en la propiedad donde vivía el médico hay cámaras de seguridad y no se descarta que el crimen haya sido un robo. El caso permanece bajo investigación, y las autoridades solicitan información al 800-8000-645 para dar con los responsables.

La comunidad de Escazú y los colegas de Rafael Omar Pérez lamentan profundamente la pérdida de un profesional respetado y un artista comprometido, cuyo legado trasciende su labor médica.



