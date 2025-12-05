OIJ investiga muerte de bebé indígena panameña en zona cafetalera de Frailes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de una bebé indígena panameña, de 10 meses, ocurrida este viernes en una zona cafetalera de Frailes de Desamparados, San José.



De acuerdo con información preliminar, la menor había ingresado al país junto a sus padres, hace aproximadamente 15 días, y pertenecía a una comunidad indígena del vecino país.

"La familia se encontraba en una finca cafetalera del sector cuando, alrededor de las 5 a. m., los padres notaron que la niña no presentaba signos vitales.

"De inmediato, alertaron a los dueños del terreno, quienes a su vez realizaron la llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1", señaló la Policía Judicial.

Agentes judiciales se trasladaron al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.



Las autoridades informan que la menor no presenta, de manera preliminar, aparentes heridas o golpes.

El caso se mantiene en investigación.

