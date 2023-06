OIJ investiga hallazgo de cuerpo de joven que estaba boca abajo con manos atadas

“Tenía que llegar a las 3 de la tarde, pero no llegó, pasaron las horas, llegó mi mamá a las 6 de la tarde, le pregunté, y ella pensó que la estaba vacilando, entonces muy raro, la llamamos y solo correo de voz, llamamos a los vecinos y no la habían visto, llamamos a la iglesia, no se presentó”, relató Ashley Ortiz, hermana.