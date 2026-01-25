OIJ investiga el hallazgo de dos cuerpos sin vida en casa de habitación en Osa

La Cruz Roja reportó este domingo el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de una casa de habitación en Bahía Drake, Osa, en la provincia de Puntarenas.

Según Steven Umaña, coordinador operativo regional de la institución, a eso de las 10:30 a. m. recibieron una alerta a través del sistema 911 en la que informaban sobre dos personas heridas.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre y una mujer de 39 y 30 años respectivamente, tras un primer análisis determinaron que ambos tenían impactos de bala en su cabeza. Posterior a una revisión de signos vitales, fueron declarados sin signos en el lugar.

Tras el hecho, la Fuerza Pública custodia la escena. El Organismo de Investigación Judicial confirmó la alerta cerca de la 1:00 p. m. de este domingo, sin embargo, los agentes aún estaban en ruta, por lo que no hay una versión oficial de lo que ocurrió en la vivienda.

Ambos cuerpos serán llevados en horas de la tarde a medicatura forense para el análisis respectivo y aportar a la investigación en curso que ya inició por parte del OIJ.