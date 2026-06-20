OIJ investiga amenazas de muerte contra joven asesinada en festival estudiantil de Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza las amenazas de muerte que recibió Jocelyn Paniagua, la joven asesinada durante una actividad organizada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en Tuetal de Alajuela.

De acuerdo con versiones de familiares, la víctima era presuntamente amenazada por un hombre con quien mantuvo una relación sentimental y por la actual pareja de este sujeto.

Como parte de las diligencias, los agentes decomisaron el teléfono celular de la joven, con el objetivo de extraer información y obtener evidencia que permita esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Jocelyn se encontraba dentro del salón comunal donde se desarrollaba la actividad estudiantil cuando ocurrió el ataque. Según las primeras versiones, minutos antes de ser asesinada habría recibido una llamada telefónica para que saliera del lugar, donde finalmente fue atacada a balazos.