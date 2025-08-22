OIJ investiga amenaza de atentado en cárceles de San Rafael de Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que mantiene una investigación abierta tras recibir una alerta sobre una presunta amenaza de atentado en el Complejo Penitenciario Occidente, ubicado en San Rafael de Alajuela.



La información fue trasladada a las autoridades a través de la línea confidencial del OIJ, lo que llevó al Ministerio de Justicia y Paz a suspender de manera preventiva todas las visitas generales e íntimas programadas en los centros penitenciarios de esa zona durante este fin de semana.

"Sí se recibió tal información. Y de momento se encuentra en investigación", confirmó la Policía Judicial a Teletica.com.

La medida también provocó la cancelación de la visita que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa tenía prevista este viernes al Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.



El diputado independiente Gilberth Jiménez explicó que la suspensión respondió a un aviso del propio ministro de Justicia, Gerald Campos.

“Efectivamente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tenía una visita a La Reforma, no obstante, ayer (jueves) en horas de la noche recibí un mensaje del ministro Gerald Campos, en el cual me señala que, según información recibida por la línea confidencial del OIJ, existe una amenaza de atentado en un centro penitenciario.

"Por tal razón se ven en la obligación de suspender las visitas para proteger la integridad y salvaguardar la seguridad de todos”, afirmó Jiménez.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz comunicó oficialmente que la Dirección General de Adaptación Social tomó la decisión de suspender toda visita en los centros penitenciarios de San Rafael de Alajuela hasta el lunes, con el fin de priorizar la seguridad.

“La visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por todo el fin de semana en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas. Se aclara que son todas las visitas íntimas y generales”, detalló la institución.

El OIJ mantiene la investigación en curso para verificar la veracidad de la amenaza.

