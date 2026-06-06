Sucesos
OIJ intensifica cacería del líder narco “Tan” en Matina
Pese a estar en fuga, alias Tan continúa dando órdenes y reclutando personas para fortalecer su organización.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) envió más agentes tras los pasos de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan” o “Perro”, considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en Matina, Limón.
Desde el año 2019, Pérez Méndez, de 40 años, es objetivo prioritario de las autoridades por su presunta vinculación con crímenes, tentativas de homicidio y tráfico de drogas en la zona.
Ante las agresiones recientes contra cuerpos policiales en Matina, el OIJ y la Fiscalía mantienen un despliegue operativo enfocado en la búsqueda de Tan y el debilitamiento de su estructura criminal.
Durante los operativos, el OIJ reportó 746 consultas en las bases de datos policiales:
646 personas verificadas por historial delictivo.
72 vehículos revisados.
Pese a estar en fuga, alias Tan continúa dando órdenes y reclutando personas para fortalecer su organización.