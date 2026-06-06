OIJ intensifica cacería del líder narco “Tan” en Matina

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) envió más agentes tras los pasos de Jonathan Pérez Méndez , alias “Tan” o “Perro” , considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en Matina, Limón .

Desde el año 2019, Pérez Méndez, de 40 años, es objetivo prioritario de las autoridades por su presunta vinculación con crímenes, tentativas de homicidio y tráfico de drogas en la zona.

Ante las agresiones recientes contra cuerpos policiales en Matina, el OIJ y la Fiscalía mantienen un despliegue operativo enfocado en la búsqueda de Tan y el debilitamiento de su estructura criminal.

Durante los operativos, el OIJ reportó 746 consultas en las bases de datos policiales:

646 personas verificadas por historial delictivo.

72 vehículos revisados.

Pese a estar en fuga, alias Tan continúa dando órdenes y reclutando personas para fortalecer su organización.

El OIJ solicita a la población brindar información confidencial sobre el paradero de este sujeto a la línea 800-8000-645 .







