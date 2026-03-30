OIJ inspeccionó muelle vinculado a víctima de triple homicidio en San Mateo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el allanamiento a una propiedad vinculada con una de las víctimas del triple homicidio reportado el fin de semana en San Mateo de Alajuela.

El operativo lo realizaron en un muelle donde encontraron embarcaciones y armas de alto calibre; entre ellas AR-15 y AK-47 (ver video adjunto).

El dueño de esa estructura intervenida, al parecer, es un empresario de apellidos Castro Bonillla, de 46 años. Este sujeto fue el primero que identificaron las autoridades en el caso, en el que lanzaron a un guindo a las víctimas amarradas de manos y pies, así como con bolsas en la cabeza. Un carro tipo pick-up que quedó volcado al lado de los cuerpos.

Durante las últimas horas identificaron a una segunda víctima con los apellidos Jackson Núñez, de 52 años. Sobre el tercer fallecido, la Policía Judicial aún no tiene información.

Las pesquisas por este caso apenas inician y el OIJ solicita ayuda para esclarecer lo ocurrido: cualquier información la puede hacer llegar a la línea confidencial 800-8000-645.