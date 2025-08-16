OIJ identifica a los tres hombres que murieron en balacera en Santa Ana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado la identidad de las tres víctimas mortales que dejó la balacera registrada la noche del viernes en Pozos de Santa Ana, San José.



Los fallecidos fueron identificados como Garbanzo, de 39 años; Sanabria, de 36 años; y González, de 44 años.

Además, otras dos personas resultaron heridas: Pérez, de 36 años, quien fue trasladado al hospital Calderón Guardia con una herida en el tórax, y Mata, de 36 años. Este último permanece internado en el hospital México tras recibir un impacto de bala en la pierna derecha.



De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se registraron a eso de las 7:00 p.m., cuando cinco hombres se encontraban dentro de un establecimiento comercial de la zona.

En ese momento, "dos sujetos que viajaban en motocicleta habrían llegado al sitio; uno de ellos se quedó afuera y el otro ingresó al local", donde abrió fuego en múltiples ocasiones contra las víctimas, expresó el vocero del OIJ.

Durante el ataque, un agente que transitaba por el lugar repelió la agresión con su arma de reglamento, logrando herir a uno de los sospechosos. Sin embargo, los dos hombres huyeron en la motocicleta y continúan en fuga.



En el sitio, las autoridades realizaron el levantamiento de los tres cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial. Asimismo, se recolectaron 33 indicios balísticos y dos armas de fuego como parte de la evidencia.



La Cruz Roja Costarricense indicó que dos de los ofendidos murieron dentro del restaurante y otro quedó tendido en la vía pública.



Por su parte, la Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona con el fin de dar con los responsables.



Tras la consulta de Teletica.com., la oficina de prensa del OIJ señaló que el ataque iba dirigido contra Garbanzo y Sanabria, mientras que las demás víctimas serían colaterales. No obstante, las autoridades subrayaron que esta hipótesis aún está bajo investigación.





