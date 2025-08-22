OIJ identifica a dueño de perro que atacó a niño en centro comercial de Escazú

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya identificó al dueño del perro que atacó a un niño de 8 años en el centro comercial Multiplaza Escazú.

La confirmación fue dada por el abogado de la familia, quien indicó que están a la espera de más pruebas necesarias para avanzar en el proceso judicial.

El hecho ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando la víctima se encontraba junto a sus hermanos y su madre cerca de unas escaleras eléctricas. En ese momento, otros usuarios y empleados de comercios cercanos se acercaron para brindar ayuda.

Incluso el dueño del animal se presentó en el lugar, pero posteriormente se retiró de la escena.

La madre del menor interpuso la denuncia ante el OIJ, lo que permitió la identificación del sospechoso. Según su testimonio, no recibió la atención esperada en el caso y, pese a solicitar hablar con un superior, le respondieron que ese día no había nadie disponible.

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria al centro comercial. En una resolución oficial, la entidad estableció nuevas disposiciones que regulan el ingreso de animales a lugares públicos y privados.

El caso continúa en investigación.