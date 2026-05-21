OIJ: Hombre asesinado dentro de carro en San José había sido amenazado días antes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el hombre asesinado dentro de un carro en San José había recibido amenazas de muerte días antes del ataque.

Los gatilleros esperaron a que la víctima saliera de un bar y le dispararon en al menos 40 ocasiones. En el tiroteo también murió una joven de 20 años, víctima colateral.

Las amenazas habrían sido realizadas por miembros de la banda Los Lara, quienes operan en el sur de la capital y dominan la venta de drogas en la zona donde ocurrió el doble homicidio.

El hecho se registró en la Avenida 1, entre calles 9 y 11, luego de que las víctimas salieran del bar.

La víctima principal fue identificada como Dennis Sánchez Segura, de 30 años, padre de dos hijos y vecino de Goicoechea, quien había reportado previamente las amenazas de muerte. En la balacera también falleció Yulitza Jiménez González, de 20 años, víctima colateral del ataque.

De acuerdo con la Policía Judicial, los gatilleros se trasladaban en motocicleta y al acercarse al vehículo, dispararon en múltiples ocasiones, concretando así las amenazas previas.

Con este doble homicidio, el país contabiliza 296 crímenes, 44 menos que en el mismo período de 2025. Además, la cifra de víctimas colaterales ya suma 13 casos en lo que va del año.

En el ataque sobrevivió un amigo de las víctimas. El caso permanece en investigación para dar con los responsables.