OIJ halla "cantidad importante de droga" tras doble homicidio en el que bebé resultó ilesa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que dentro de la casa donde ocurrió un doble homicidio en Pococí, Limón, se localizó droga y un arma de fuego, mientras una menor de 2 años que se encontraba en el sitio resultó ilesa.



El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que los hechos forman parte de una noche violenta registrada en distintos puntos del país.

“Fue una noche bastante violenta: tuvimos un doble homicidio en el sector de Pococí, donde fallecen un hombre y una mujer muy jóvenes, de 18 y 19 años respectivamente, en su casa de habitación, cuando ingresan varios masculinos y proceden a darle muerte a estas dos personas”, manifestó Soto.

Sobre el caso de Pococí, el director interino del OIJ detalló que dentro de la casa se hallaron evidencias importantes para la investigación.

“En el caso del homicidio de Pococí, encontramos dentro de la casa una cantidad importante de droga y un arma de fuego que podría pertenecer a una de las personas fallecidas.

“En la casa había una menor de 2 años que, en apariencia, es hija de los fallecidos, dichosamente la menor está en buen estado de salud y estamos en proceso de investigación”, señaló Soto.

El doble homicidio fue reportado a eso de las 6 p. m. de este lunes en la localidad de Las Palmas de Pococí. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.



De acuerdo con la información preliminar, las víctimas estaban dentro de una vivienda cuando, aparentemente, tres sujetos llegaron a bordo de un vehículo e ingresaron al inmueble. Según el reporte judicial, dentro de la casa se produjo una discusión y posteriormente se escucharon varias detonaciones.



Tras el ataque, ambas personas fueron ubicadas sin vida dentro de la casa, mientras que la niña resultó ilesa. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que la menor ya fue ubicada con un recurso familiar y recibe seguimiento institucional.



El vehículo utilizado por los sospechosos para huir fue localizado a unos cuatro kilómetros del sitio del suceso y estaba incendiado.