OIJ habla sobre fin de semana particularmente violento: se registraron 12 homicidios

Un total de 12 personas fueron asesinadas en distintos hechos violentos registrados durante el fin de semana en varias zonas del país, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, los fallecimientos se produjeron por diversas causas, entre ellas armas de fuego, arma blanca, golpes y asfixias.

"Destacan dos homicidios dobles: uno ocurrido en el sector de Cartago, que preliminarmente podría estar relacionado con ajustes de cuentas y disputas territoriales, y otro en San Vito de Coto Brus, donde dos hombres fueron hallados sin vida dentro de unos apartamentos y que, en apariencia, estaría vinculado con un robo. Ambos casos continúan bajo investigación", señaló el jerarca.

Soto también detalló un hecho de violencia intrafamiliar en Quebrada Ganado de Tárcoles, Puntarenas, donde un hombre asesinó a su suegra, así como varias riñas registradas en sectores como Paquera, Alajuelita y Tibás. Indicó que se trató de un fin de semana complejo en materia de seguridad.

"En términos generales, a 12 días de iniciado el año 2026, el país contabiliza 26 homicidios, lo que representa un aumento de cuatro casos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto equivale a un promedio de 2,1 homicidios por día, cifras que colocan el inicio de 2026 en niveles similares a los registrados en 2025", comentó Soto.

El jerarca subrayó que la ocurrencia de dos homicidios dobles en un solo fin de semana, así como un caso de homicidio-suicidio como el de Tárcoles, resulta llamativa, ya que no es habitual registrar tantos hechos de esta naturaleza en tan corto tiempo.

En el caso específico de Cartago, donde dos jóvenes fueron asesinados a balazos en vía pública, se maneja la hipótesis de pugnas territoriales entre grupos de crimen organizado, caracterizadas por el uso indiscriminado de la violencia.



Soto recordó que Cartago ha sido históricamente una provincia con indicadores de criminalidad manejables; sin embargo, el inicio del año ha sido complicado, al registrarse también el hallazgo de una pareja de hermanos enterrados en fosas clandestinas en Turrialba y un triple homicidio ocurrido el primer día del año en el sector de Linda Vista. “Estos hechos suman siete víctimas mortales y se analizan en el contexto de posibles disputas territoriales y crimen organizado”, dijo Soto.



Finalmente, el director interino del OIJ señaló que la institución se encuentra trabajando con los recursos disponibles, aplicando técnicas científicas en el manejo de las escenas, en “un inicio de año que ha exigido una respuesta acelerada” por la cantidad y gravedad de los casos atendidos.

