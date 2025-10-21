OIJ: Grupo construía embarcaciones y las enviaba a Colombia para devolverlas con droga

La Policía Judicial realizó, este martes, 11 allanamientos en diferentes puntos del país, como parte de un operativo para desarticular una organización transnacional vinculada al tráfico internacional de drogas.



Según explicó el director del OIJ, Rándall Zúñiga, la investigación determinó que el grupo, compuesto principalmente por ciudadanos colombianos, tres con residencia en Costa Rica y tres naturalizados costarricenses, construía embarcaciones en territorio nacional y las enviaba hasta Turbo, en Colombia, desde donde eran cargadas con droga para, posteriormente, regresar al país y almacenar la sustancia antes de su exportación.



Zúñiga indicó que, en los últimos tres años, la institución ha logrado asestar al menos siete golpes relevantes relacionados con esta organización, con un total aproximado de siete toneladas de droga decomisadas.

"Actualmente, 11 personas se encuentran en prisión preventiva por estos hechos, mientras que este martes se busca la detención de ocho sospechosos más, entre ellos seis de nacionalidad colombiana (tres naturalizados costarricenses y tres con cédula de residencia).

"Durante los allanamientos, se localizó en una vivienda, utilizada como casa de seguridad en Heredia, una cantidad significativa de cocaína, que aún está siendo contabilizada para determinar su peso total", dijo Zúñiga.

El director del OIJ agregó que el grupo, al parecer, invirtió cerca de ₡250 millones en propiedades en Costa Rica, entre ellas un proyecto turístico en desarrollo con cabinas, piscina, rancho y casa tipo club. Además, se presume que los miembros de la organización también movían capital en Colombia, su país de origen.



Finalmente, Zúñiga destacó que, pese a los golpes recibidos, esta organización mantenía un perfil bajo en Costa Rica, aunque con alto poder económico y una mayor visibilidad en Colombia.



Los allanamientos fueron en Alajuela, Heredia y Puntarenas, tras una investigación que inicio en 2023 por tráfico internacional de drogas. Durante las diligencias policiales, se han decomisado diferentes tipos de armas como pistolas, escopetas, AK-47, cargadores, municiones, chalecos antibalas, así como marihuana, cocaína y drogas sintéticas. Además de tres motores nuevos para embarcaciones, valorados en ₡25 millones cada uno.

Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica.







