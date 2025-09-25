OIJ: Extranjeros enterrados en propiedad de Quepos fueron asesinados a balazos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la pareja de extranjeros que estaba enterrada en su casa, en Finca Cerros de Quepos, Puntarenas, fue asesinada a balazos.



De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cuerpo del hombre presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, mientras que la mujer tenía tres impactos de bala.

"La mujer fue identificada con el apellido Daxer, de nacionalidad austriaca, de 57 años, mientras que su pareja aún no se ha identificado", dijo la Policía Judicial.

Las autoridades detallaron que los cadáveres se encontraban dentro de una fosa, maniatados y en bolsas. El hallazgo se produjo luego de una alerta sobre un posible asalto en la vivienda de los extranjeros, quienes habían ingresado al país a inicios de setiembre y residían en la propiedad.



El OIJ encontró en la casa manchas de sangre, intentos de limpieza y huellas que están siendo analizadas por los agentes judiciales.

"De acuerdo con las informaciones que tenemos, el día lunes en horas de la noche se recibió información confidencial que indicaba que había un asalto en progreso en una casa de habitación de una pareja de extranjeros, residentes aquí en Costa Rica.

“Durante la diligencia policial, se encontraron rastros de sangre en diferentes aposentos; además, la cocina ha estado mojada y esto forma parte de lo que creemos que se trató de limpiar de alguna forma una escena del crimen. Además, se han encontrado huellas de interés para la investigación", comentó Rándall Zúñiga, director del OIJ.

Zúñiga explicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

