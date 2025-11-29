OIJ explica qué pasó con niño de 2 años que fue encontrado solo y herido en San Carlos

El niño de apenas dos años que fue encontrado solo y con golpes la madrugada de este sábado en una vía pública de San Carlos, al parecer fue atropellado por un pick-up.

Esa es la información que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que fue dada a conocer esta mañana mediante un reporte de prensa.

Según las autoridades judiciales, al parecer el pequeño, de 2 años y seis meses de edad, deambulaba solo por la vía pública en el sector de Venecia cuando fue golpeado por el pick-up, que se habría dado a la fuga.

Posteriormente, otro conductor observó al pequeño y alertó a las autoridades de emergencia a eso de las 3:21 a. m.

El pequeño fue trasladado al hospital de San Carlos y de ahí al Hospital Nacional de Niños.

El OIJ confirmó que abrió de oficio una investigación por presunto incumplimiento o abuso de patria potestad, así como por el delito de lesiones culposas.

Las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes para tratar de determinar los hechos y sus responsables.