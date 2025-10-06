OIJ: En casa allanada por asesinato de Kevin Kirby “intentaron lijar paredes y limpiar”

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinaron que en una casa allanada por el caso de Kevin Kirby, en Hatillo, San José, “intentaron lijar paredes y limpiar”.

Así lo reveló el director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, este lunes, luego de la diligencia realizada en el sector de María Reina.

“Se logró extraer evidencia importante que fue remitida al Complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente, a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden, de alguna medida, a esta persona fallecida.

“También, como parte de la investigación, se logró determinar que en esa casa de habitación intentaron lijar paredes, también intentaron limpiar diferentes partes de los aposentos; sin embargo, siempre fue posible poder extraer evidencia biológica importante. Se intentará determinar si es de este joven Kirby o de otra persona”, detalló Zúñiga.



A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el domingo 28 de setiembre, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta el 1.º de octubre a las 3:34 a. m. cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José.

El reporte policial señalaba que la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca.



Sobre el móvil del homicidio, Zúñiga indicó que los agentes investigan el aparente robo de dinero en efectivo al joven, y descartó la relación con su vehículo.