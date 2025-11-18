OIJ divulga foto de peón sospechoso de asesinar a adultos mayores en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó la fotografía del principal sospechoso de asesinar a una pareja de adultos mayores en su vivienda en Alajuelita, San José.

Los supuestos hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado fin de semana.



Los fallecidos fueron identificados como Maureen Molina y Antonio “Toño” Badilla, propietarios de la Finca Lajas de Toño, un espacio reconocido por sus senderos y su restaurante abierto al público.

La pareja de esposos fue hallada sin vida el domingo por la mañana, dentro de su casa, en la comunidad de Santa Marta.



De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el reporte ingresó a las 8:32 a. m., cuando una mujer ingresó a la vivienda y encontró a la pareja fallecida. Badilla, de 80 años, y su esposa, de 65, presentaban heridas provocadas con arma blanca.



Las autoridades consideran que el sospechoso es un joven extranjero que trabajaba como peón para la pareja y que, según versiones de vecinos, habría recibido ayuda económica de algunos habitantes de la zona.



La Sección de Homicidios del OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al individuo de la imagen divulgada, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información puede ser comunicada al número 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

