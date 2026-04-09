Sucesos
OIJ difunde video de sospechosos de homicidio en Limón
Si usted tiene información que ayude con su captura, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645.
El OIJ de Limón solicita colaboración ciudadana para identificar a los sujetos que aparecen en una grabación.
Se trata de dos hombres que se desplazaban en motocicleta y son sospechosos de asesinar a un hombre el 10 de septiembre de 2024.
El crimen ocurrió a las 9:25 de la mañana en Barrio Santa Rosa de Limón, en la entrada conocida como Puente de Lata, cerca de la Ruta 32 y que comunica con Barrio Pueblo Nuevo.
La víctima fue Ariel Alberto Salazar Alvarado, de 38 años, quien recibió múltiples disparos.
El OIJ pide a la ciudadanía que, si reconoce a estos dos hombres o tiene información sobre el caso, llame a la línea confidencial 800-8000-645.