OIJ dice que bandas de Cartago no están matando a líderes rivales, sino que ahora atacan ventas de droga

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que las bandas criminales rivales que operan en Cartago ya no están atacando a líderes enemigos, sino que ahora cambiaron de blanco y están disparando ahora contra puntos de venta de droga.

Así lo externó Vladimir Muñoz, subdirector de la Policía Judicial, horas después de se diera un nuevo homicidio en esa provincia, cuando mataron a un hombre a balazos en los Llanos de Santa Lucía.

Muñoz explicó que ellos no escogen a un blanco en particular, sino que disparan contra los bunkers, hecho en el que también pueden resultar heridas personas inocentes que pasan por allí.

El jerarca agregó que los jefes criminales ahora se cuidan más y andan más escondidos, razón por la cual sus enemigos disparan contra vendedores de bajo rango o inclusive consumidores.

"Este es un fenómeno que busca provocar miedo", aseveró.



