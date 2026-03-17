OIJ detrás de supuesto gatillero: hombre es buscado por crimen en gimnasio de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un gatillero sospechoso de ejecutar a balazos a un hombre dentro de un gimnasio de Cartago.

El sospechoso es descrito como un hombre de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 18 años de edad y 1,70 metros de estatura. Al momento de los hechos, vestía camiseta y pantalón de color oscuro, así como zapatos deportivos en colores blanco y negro.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los hechos se registraron el pasado 9 de febrero de 2026, a eso de las 8:15 p. m., en el sector de Taras. El ataque quedó grabado por cámaras de vigilancia del establecimiento.



En las imágenes se observa a un hombre que, portando un casco de motocicleta negro, ingresa corriendo al gimnasio y se dirige directamente hacia la víctima, quien se encontraba de espaldas mientras entrenaba. El sujeto le disparó en múltiples ocasiones y, tras verlo caer al suelo, realizó más detonaciones.



El hecho ocurrió en un momento en que el local se encontraba lleno de personas. Tras escucharse los disparos, todos los presentes corrieron en distintas direcciones en busca de resguardo.



En la escena, agentes judiciales recolectaron al menos 10 casquillos de bala como parte de las diligencias de investigación.



La víctima fue identificada por las autoridades como Jefry Araya, vecino de Quircot, conocido con el alias de “Saya”.



El viernes anterior, la Policía Judicial detuvo a otra persona vinculada con el caso. Se trata de un hombre de apellido Calderón, sospechoso de participar en el homicidio, y arrestado en el sector del dique de La Mora, en Cartago.



El OIJ indicó que cualquier información que contribuya a la identificación del requerido puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

